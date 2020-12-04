تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في "مجموعات" دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحصد الجائزة الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بعد أن سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على إشبيلية برباعية نظيفة.

وتغلب جيرو على ثلاثة لاعبين كانو مرشحين معه للجائزة هم:

- التركي عرفان كان قهوجي مهاجم إسطنبول باشاك شهير، والذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي خسرها فريقه أمام لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-4.

- البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي سجل هدفين في فوز فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة 3-2.

- الألماني ميرجيم بيريشا مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، والذي سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 3-1.

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