تصاريح عمل للأوروبيين للعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح اللاعب الأوروبي يحتاج إلى تصريح عمل للعب في إنجلترا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته سلطات كرة القدم الإنجليزية، وأشارت إليه مجلة "الفرانس فوتبول".

وقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي، خططهم للحصول على تصاريح عمل للاعبين الشهر الماضي، وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية الإنجليزية.

وأعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي في بيان صحفي: "ينص هذا المشروع على أنه اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الذي ستغادر فيه بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي رسمياً، سيتعين على الأندية الإنجليزية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من سلطات كرة القدم، كما هو الحال بالنسبة للاعبين من بلدان أخرى".

ويتم منح هذا التصريح من خلال نظام النقاط، بناءً على عدد اختيارات اللاعب لمنتخب بلده، وفي فئات الشباب، وتعتمد على النادي الذي يأتي منه اللاعب من حيث مستوى البطولة، وترتيب ناديه في هذه البطولة، ومشاركاته في المسابقة الأوروبية، وعدد مرات الظهور مع هذا النادي.

ولن تتمكن الأندية البريطانية من التعاقد أكثر من 3 لاعبين أجانب تحت سن 21 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وليس أكثر من 6 لاعبين في الموسم الواحد، ويحظر التعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ومن المفترض أن تساعد هذه الأحكام الجديدة، في ضمان عدم تأثير أي إجراء متعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي على نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز أو آفاق الفرق الإنجليزية.

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