تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزة أفضل مدير فني خلال شهر نوفمبر الماضي في البريميرليغ، وتضمنت القائمة 4 مدربين على رأسهم، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، والذى قاد فريقه لاحتلال صدارة جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 10 جولات، بالإضافة إلى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الذى يحتل فريقه المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتضمنت القائمة أيضا النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، والذى استطاع فريقه تحقيق 3 انتصارات متتالية فى آخر 3 جولات، وأيضا الأسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد والذي يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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