تمثال لميسي بمتحف الشمع يثير سخرية الجمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار تمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، الذي تم وضعه بمتحف الشمع الذى أعيد افتتاحه بالمدينة الكتالونية، أمس الخميس، سخرية عشاق البرغوث حول أنحاء العالم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع".

وادعى المشجعون أنه يشبه آرون رامسي أكثر من أسطورة برشلونة، وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن كشف متحف الشمع في برشلونة عن تمثال النجم ليونيل ميسي، أثار الكثير من السخرية والاستهزاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحد الجماهير عبر الإنترنت، "يشبه نسخة باوند لاند"، بينما علق آخر، "إنه يشبه آرون رامسي"، وقال آخر، "كان يجب تصميم واحد يشبهه بدلاً من ذلك"، حتى أن أحدهم شبهه بمدافع أرسنال قائلا : "اعتقدت أنه كان موستافي".

وعلق آخر، "يبدو أن لديه نفس القدر من الحركات التي تشبه طريقة لعب ميسي مع برشلونة هذا الموسم".

يذكر أن متحف برشلونة للشمع الواقع في لاس رامبلاس، يضم تماثيل لعدد كبير من نجوم الرياضة ويحتل ليونيل ميسي مكانة بارزة في المتحف، حيث أنه تمثال نجم برشلونة موجود في نفس الغرفة مع مارك ماركيز، باو جاسول ، مايكل جوردان ، فرناندو ألونسو وسيرينا ويليامز، كما سيصل قريباً مجسمات جديدة لرافائيل نادال ولايا سانز وأونا كاربونيل.

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