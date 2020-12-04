2.7 مليار دولار خسائر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام

المصدر: وكالات

يمثل تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 والإجراءات التي اتخذت لمواجهة وباء كورونا تكلفة إضافية قدرها 2 مليار و700 مليون دولار، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة اليوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن هذا الرقم على هامش اجتماع بين اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والحكومة اليابانية وسلطات العاصمة، والتي ستكون مقر دورة الألعاب التي ستنطلق في 23 يوليو 2021.

وإذا أُخذت تكاليف التأجيل في الاعتبار، مثل تمديد إيجار المقرات أو مصروفات العمالة الإضافية، سيصل المبلغ إلى مليار و800 مليون دولار وباقي المبلغ يعود لتكلفة الإجراءات التي اتُخذت لمنع انتقال العدوى بين الرياضيين والجماهير.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه الجمعة، سيكون المسؤول الأكبر عن تحمل هذه التكلفة هي سلطات مدينة طوكيو ثم -بمقدار أقل- اللجنة المنظمة للحدث والحكومة اليابانية.

وبهذا، سيتوجب على سلطات العاصمة تحمّل حوالي 120 مليار ين ياباني (مليار و154 مليون دولار) وثلثي المبلغ سيذهب لتكلفة التأجيل والبقية للإجراءات الاحترازية، أما اللجنة المنظمة ستتحمل 103 مليار ين (991 مليون دولار) والحكومة اليابانية 71 مليار ين (683 مليون دولار).

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