ميسي ينضم إلى سان جيرمان ونيمار يونيو المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أوردت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، على لسان أحد الصحافيين، ما يفيد أن ليونيل ميسي سينضم إلى نادي باريس سان جيرمان، من نادي برشلونة في يونيو من العام المقبل.

قال الصحافي والناقد الرياضي الشهير دانييل ريولو، إنه يعتقد أن ميسي الذي سينتهي عقده في يونيو من 2021، سيتجه إلى باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه جاد جداً في أن الصفقة سترى النور.

ويأتي ذلك، بعدما كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا عن رغبته في أن يلعب مع ميسي مجدداً، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه بطل الدوري الفرنسي على مانشستر يونايتد 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا

وقال نيمار الذي سجل هدفين في تصريحات أدلى بها لشبكة إي إس بي إن: "ما أريده اللعب مع ميسي مرة أخرى، وأن استطيع الاستمتاع بالتواجد معه في الملعب".

وأضاف: "ميسي قد يلعب في مكاني، ولن يكون لديه أية مشكلات، أنا متاكد من ذلك، وأريد أن ألعب معه مرة أخرى، وأنا على يقين أننا سنضمه في الموسم المقبل".

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