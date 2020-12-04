سواريز جاهز للمشاركة مع أتليتيكو مدريد بعد سلبية اختبار كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن يعود لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد، إلى اللعب في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن أكد نادي الدوري الإسباني، أن لاعبه الأوروجواياني أعاد اختبار فيروس كورونا السلبي.

وثبتت إصابة اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، بفيروس كورونا الشهر الماضي، قبل الانضمام إلى منتخب بلاده، ليغيب عن فوز أوروجواي على كولومبيا، والهزيمة أمام البرازيل، وكذلك مباريات أتليتيكو الأربع الأخيرة في الدوري الاسباني.

وأكد النادي في بيان رسمي: "سينضم لويس سواريز إلى الدورات التدريبية الجماعية للفريق الأول في مدينة واندا دي ماجاداهوندا الرياضية، بعد أن جاءت نتيجة اختبار "لاليجا" لفيروس كورونا سلبية".

وانضم سواريز إلى أتليتيكو من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، وسجل 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإسباني لروجيبلانكوس، ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني، الذي يستضيف بلد الوليد غداً السبت، قبل أن يسافر إلى سالزبورج لمواجهة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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