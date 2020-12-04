في ليلة دراماتيكية.. تأهل ميلان وتوتنهام وليل إلى دور الـ 32 من "يوروبا ليغ"

المصدر: أ ف ب

حجز كل من ميلان وليل مقعداً في دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بسيناريو درامي بعدما حقق الفريق الإيطالي "ريمونتادا" مستحقة 4-2 أمام سلتيك الأسكتلندي، فيما أسقط الفرنسي نظيره سبارتا براغ التشيكي 2-1 بهدفين قاتلين الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثامنة، فيما لحق بهما توتنهام الإنكليزي رغم تعادله المثير 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس النمساوي في العاشرة.

وفي المجموعة الثامنة، باتت الجولة السادسة التي تلعب الأسبوع المقبل فقط للتنافس على الصدارة التي يحتلها ليل حالياً بـ11 نقطة، أمام ميلان 10 نقاط، وسبارتا براغ ثالثاً بست نقاط، وسلتيك أخيراً بنقطة يتيمة.

ودخل ميلان اللقاء متطلعاً لبلوغ الأدوار الإقصائية شرط خروجه بالنقاط الثلاث مقابل فوز ليل على سبارتا، والذي بدا أنه لن يتحقق قبل الدقائق العشر الأخيرة.

وفي المباراة الأولى، سجل لميلان التركي هاكان شالهان أوغلو (ق24)، الإسباني سامويل كاستييخو (ق26)، النروجي ينس بيتر هاوغي (ق50)، والإسباني إبراهيم دياز (ق82)، فيما سجل الأسترالي توم روغيتش (ق7) والفرنسي أودسون إدوار (ق14) هدفي سلتيك.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي العائد للإشراف على فريقه بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد "بدأنا المباراة جيداً لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وعقّدنا الأمور على أنفسنا. أعتقد أنه درسٌ مهم للاعبين الشباب كي يفهموا أن كل كرة مهمة وأن عليهم أن يحافظوا على كامل تركيزهم في كل لحظة من المباراة".

ولعب الـ"روسونيري" بغياب نجمه المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لعدم شفائه من إصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر الشهر الماضي ضد نابولي. ويعيش ميلان أفضل مواسمه منذ سنوات في الدوري المحلي، حيث يتصدر الترتيب بعد تسع جولات بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر وست نقاط عن حامل اللقب في آخر تسعة مواسم يوفنتوس.

واستطاع سلتيك أن يفاجئ مضيفه مع بداية المباراة بتسجيل روغيتش هدف التقدم في الدقيقة السابعة بعد خطأ دفاعي قاتل.

ولم ينتظر الفريق الأسكتلندي سوى سبع دقائق أخرى ليضيف إدوار الهدف الثاني بسهولة أمام المرمى من دون مراقبة (ق14). لكن سرعان ما انقلبت الآية، وعاد ميلان ليفرض سيطرة كاملة على مجريات المباراة، أثمرت هدفين في دقيقتين.

وجاء هدف تقليص الفارق عن طريق شالهان أوغلو من ضربة حرة مباشرة لم يحرك لها الحارس ساكناً (ق24)، قبل أن يستغل كاستييخو دربكة داخل المنطقة بعد كرة عرضية وصلته، فسددها بيسراه في الشباك (ق26).

وفي الدقيقة 50، اخترق هاوغي من الجناح الأيمن وتخطى ثلاثة مدافعين وسدد يمينية أرضية قوية إلى يسار الحارس.

جراء الضغط المتواصل، تمكن هاوغي الذي قدم مستوى عالياً من لعب بينية داخل منطقة سلتيك، وصلت إلى دياز الذي أضاف الهدف الرابع لميلان (ق82).

وفي المباراة الثانية، قلب ليل تأخره أمام سبارتا براغ بهدف عن طريق لاديسلاف كرييتشي (ق71)، بهدفين للتركي بوراك يلماز (ق80 و84).

وكان سبارتا براغ لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوندريغ سيلوستكا لحصوله على الإنذار الثاني (ق65).

توتنهام يتعادل ويتأهل

بلغ توتنهام الدور المقبل رغم تعادله المثير والقاتل 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس في المجموعة العاشرة، حيث لحق به انتويرب البلجيكي الذي تفوق 3-1 على ضفيه لودوغوريتس البلغاري.

ورفع انتويرب رصيده الى 12 نقطة مقابل 10 للنادي اللندني علمًا أنهما يلتقيان في الجولة الأخيرة في العاصمة الإنجليزية في مباراة تحديد الصدارة، فيما بات في رصيد لاسك سبع نقاط وتجمد لودوغوريتس عند نقطة يتيمة.

ولن يتمكن لاسك من اللحاق بتوتنهام في الجولة الأخيرة حتى في حال فوزه على لودوغوريتس مقابل خسارة الأخير كون الفريق الإنجليزي يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين.

وسجل بيتر ميكورل (ق42)، الألماني يوهانيس ايغيشتن (ق84) والبديل الفرنسي مامادو كاراموكو لأصحاب الارض (ق42)، فيما سجل الويلزي غاريث بايل (ق45+2 من ركلة جزاء)، الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (ق56) وديلي ألي (ق86) أهداف الضيوف.

وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثماني تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبًا مع تشلسي في الدوري الممتاز الأحد، حيث أبقى على سون والفرنسي تانغي ندومبيلي والدنماركي بيار ايميل-هويبيرغ، فيما استعاض عن هاري كاين والهولندي ستيفن بيرغفين بالبرازيلي لوكاس مورا وبايل.

وعلى عكس مجريات اللعب، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما انزلق المدافع الإيرلندي مات دوهيرتي ليقتنص الفريق النمساوي الكرة قبل أن تصل اثر مرتدة الى ميكورل الذي سدد كرة رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس الثاني في الفريق جو هارت (ق42).

إلا أن توتنهام عادل النتيجة في وقت مثالي قبل الدخول الى الاستراحة عندما تحصل ندومبيلي على ركلة جزاء بعد لمسة يد من البانامي اندريس أندرادي انبرى لها بايل بنجاح (ق45+2).

وسجل سون هدف التقدم عندما خسر لاعبو لاسك الكرة في منتصف الملعب، اقتنصها ندومبيلي ومررها بينية الى الكوري الذي واصل طريقه وسدد على يمين الحارس (ق56). وهذا الهدف العاشر لسون مع فريقه في جميع المسابقات هذا الموسم.

ونجح لاسك في إدراك التعادل عندما مرر أندرادي كرة جميلة الى ايغيشتين سددها في اسفل الزاوية اليمنى حيث كان هارت قادرًا على التعامل معها بشكل افضل (ق84).

إلا أن متصدر الدوري الإنجليزي تقدم مجددًا بعد أن تحصل البديل بيرغفين على ركلة جزاء ترجمها ألي بنجاح (ق87).

لكن لاسك أبى إلا أن يخطف نقطتين من منافسه وخرج بتعادل قاتل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لكاراموكو (ق90+3).

تأهل دي براغا وفياريال ودينامو زغرب والنجم الأحمر

وفرّط ليستر سيتي الانجليزي الذي ضمن بلوغه الدور المقبل من الجولة السابقة، فرصة خطف صدارة المجموعة السابعة بسقوطه أمام مضيفه زوريا لوهانسك الاوكراني صفر-1، فيما لحق به دي براغا البرتغالي بفوزه بنتيجة 4-2 على أيك أثنيا اليوناني.

وبقي ليستر في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين مع براغا الذي يملك الرصيد ذاته، فيما تجمد زوريا عند ست نقاط وأيك عند ثلاث.

وستحدد هوية المتصدر في الجولة الأخيرة عندما يستقبل ليستر الفريق اليوناني فيما يستضيف براغا نظيره الأوكراني.

وفي المجموعة التاسعة، بلغ فياريال الإسباني الدور الـ 32 بفوزه 1-صفر على مضيفه سيفاسبور التركي ليضمن الصدارة مستفيداً من تعادل ماكابي تل أبيب الإسرائيلي 1-1 مع مضيفه قره باغ الأذربيجاني.

وبات في رصيد الفريق الإسباني 13 نقطة، مقابل 8 لتل أبيب الذي يستضيف سيفاسبور في الجولة الأخيرة في مباراة مصيرية لحجز البطاقة الثانية فيما تجمد رصيد قره باغ عند نقطة يتيمة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، ضمن دينامو زغرب الكرواتي تأهله إلى دور الـ 32 بفوزه 2-صفر على فينورد الهولندي الذي سيحتاج إلى الفوز على سيسكا موسكو الروسي الأسبوع المقبل شرط خسارة فولفسبيرغ النمساوي.

وعن المجموعة الثانية عشرة، ضمن النجم الأحمر الصربي تأهله بتعادله سلباً مع هوفنهايم الألماني الذي حسم الصدارة بعد أن ضمن تأهله في الجولة السابقة.

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