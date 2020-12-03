(فرنسا-بلجيكا) و(إيطاليا-إسبانيا) في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

المصدر: أ ف ب

تلتقي فرنسا بطلة العالم مع بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بحسب نتيجة القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، والتي وضعت أيضاً إيطاليا في مواجهة المنتخب الإسباني في المباراة الثانية.

وستكون المباراة الأولى فرصة للبلجيكيين للثأر من منتخب الـ"ديوك" الذي أقصاهم من نصف نهائي مونديال 2018 (1-0).

أما إسبانيا المزهوة بفوز تاريخي 6-صفر على المنتخب الألماني في دور المجموعات من البطولة، ستواجه منتخب إيطاليا الذي أبقى على سجله خالياً من الهزائم لـ22 مباراة متتالية، إذ تعود آخر خسارة له إلى النسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال التي فازت باللقب (1-0) في العاشر من سبتمبر 2018.

وفي أبرز المواجهات التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة كان فوز "لا روخا" المدوي برباعية نظيفة على "الآزوري" في نهائي كأس أوروبا 2012، قبل أن يثأر الأخير جزئيًا بالفوز 2-صفر في الدور ثمن النهائي من يورو 2016.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إيطاليا على ملعبي سان سيرو ويوفنتوس ستاديوم، بين السادس والعاشر من تشرين أكتوبر من العام 2021.

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