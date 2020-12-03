نيمار يكشف عن تفاصيل لقائه الأول مع مارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تجربته التي لا تنسى في لقاءه مع الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، وكان يبلغ من العمر 14 عاماً فقط، عندما لعب بطل الأرجنتين دور البطولة في مباراة للأساطير ضد البرازيل، وأصطحب مارادونا الطفل نيمار وقتها إلى حافلة الفريق

وتذكر نيمار، لقاءه الأول مع مارادونا، مشيراً إلى أنه رغم استمتاعه بالعديد من اللقاءات مع أسطورة الأرجنتين، إلا أنه خلال سنوات مراهقته المبكرة عندما كان شاباً في سانتوس، ترك مارادونا انطباعاً رائعاً عليه.

وشهد الحدث الذي أقيم في العاصمة البرازيلية برازيليا، مشاركة نجوم سابقين بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، والتقى خلاله مارادونا مع دونغا قائد الفريق الفائز بكأس العالم 1994.

وظهر مارادونا في مباراة الأساطير ضد البرازيل، ولم يكن هناك مكان في حافلة البرازيل للمشجع المسافر نيمار، ولكن مارادونا رحب به، وقال نيمار لـصحيفة "ألفين سبورت": "أجريت اتصالات قليلة مع مارادونا، لكنني لن أنسى ذلك عندما كان عمري 12 أو 13 عاماً، وكنت قد بدأت للتو في سانتوس، وذهبت لمشاهدة مباراة استعراضية بين لاعبين سابقين من البرازيل والأرجنتين".

وأضاف: "بما أن حافلة الفريق البرازيلي كانت ممتلئة بالفعل، فلم أستطع الذهاب معهم، لذلك وضعوني في حافلة الأرجنتين، وكان هناك رجلان بارزان هناك، لأنهما كانا يجلسان في المقاعد الأولى، وهما كانا مانكوسو ومارادونا، وأجلسوني إلى جانبهما وعاملوني جيداً، وعندما وصلنا إلى الملعب، أخذوني إلى غرفة خلع ملابس منتخب الأرجنتين، ونزلت معهم إلى الملعب".

وقال: "لدي صورة مع مارادونا منذ أن كنت صغيراً، ولن أنسى أبدا لفتته الطيبة، وفي الملعب كان رمزاً للجميع بالتأكيد، وبالنسبة لي كنت أحترمه دائماً كلاعب وكرياضي، ولن أنسى ذلك أبداً".

ونيمار كان بالفعل من بين أولئك الذين أشادوا علنا بالأسطورة مارادونا بعد وفاته، من خلال الإحماء بقميص يحمل صورة مارادونا، وكتب عليه: "وداعا رقم 10، ارقد بسلام"، وذلك استعداداً للقاء بوردو خلال دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

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