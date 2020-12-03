ميسي سيرحل عن برشلونة في الصيف

المصدر: البيان الإلكتروني

يرى الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، سيرحل بنهاية الموسم الجاري عن البلاوغرانا.

وكان ميسي طلب الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، عبر البروفاكس، ولكن مجلس الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو حينها، رفض وتمسك ببقائه، قبل أن يعلن اللاعب التراجع والاستمرار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الإعلامي بيدرول، خلال تقديمه لبرنامجه "الشيرنغويتو": "ميسي سيغادر برشلونة في يونيو المقبل مع نهاية الموسم، ولم يكن على نيمار قول ذلك".

نيمار كان قد صرح لربغته في التواجد مجددًا مع ليونيل ميسي في فريق واحد، وهو الأمر الذي تم ترجمته لاقتراب النجم الأرجنتيني من الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف بيدرول: "الوضع أصبح واضحًا تمامًا، برشلونة الآن لا يقدر على دفع رواتب اللاعبين في يناير، ويعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، وهو الأمر الذي سيكتب نهاية مسيرة ليو مع البلاوغرانا".

وكان رئيس برشلونة المؤقت، كارليس توسكيتس، أكد أن النادي لن يدفع رواتب اللاعبين في الدفعة الثانية خلال شهر يناير المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم توفر الأموال.

واختتم مقدم "الشيرنغويتو" مؤكدًا أن مبلغ الـ 50 مليون يورو التي يتحصل عليها ميسي في برشلونة، قادرة على حل أزمة النادي، ولذلك فإن القرار الأقرب هو انتهاء الارتباط.

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