اعتزال أدفوكات مدرب "الأبيض" السابق بعد 34 سنة من العمل الفني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الهولندي ديك أدفوكات (73 عاماً)، أنه لن يجدد عقده كمدرب لفينورد، والذي ينتهي بنهاية الموسم، من أجل إنهاء مسيرته التدريبية واعتزال العمل الفني في صيف عام 2021.

وقال أدفوكات، والذي سبق وتولى تدريب منتخبنا الوطني الأول في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2005: "إذا عاد بعض اللاعبين المصابين، يمكننا بالتأكيد أن نحظى بموسم جيد للغاية مرة أخرى، سأفعل كل ما بوسعي، والأشهر القليلة المقبلة ستكون بالفعل الأخيرة لي كمدرب، وبعد مسيرة طويلة ورائعة، أصبح فينورد نادياً رائعاً".

وبدأ أدفوكات، مسيرته كمدرب رئيسي لنادي إف سي هارلم عام 1987، وبعد أن أمضى 3 سنوات كمساعد في المنتخب الهولندي، ودرب خلال مشواره العديد من الأندية، ومنها أندية ايندهوفن، رينجرز، بوروسيا مونشنغلادباخ، زينيت سان بطرسبرج، سندرلاند، فناربخشه والكمار، وبالإضافة إلى "الأبيض" الإماراتي، تولى تدريب كوريا الجنوبية، بلجيكا، روسيا وصربيا.

والجدير بالذكر، أن أدفوكات، ضمن قائمة طويلة من المدربين الذين تنتهي عقودهم في عام 2021، حسب ما أشار موقع "ترانسيفر ماركت"، وأبرزهم فاتح تيريم مدرب غلطة سراي منذ ديسمبر 2017، جينارو جاتوزو مدرب نابولي، وديفيد مويس مدرب وست هام منذ ديسمبر 2019، وأندريه فيلاس بوا مدرب مرسيليا من يوليو 2019، ولوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان منذ يوليو 2018، وروي هودجسون مدرب كريستال بالاس منذ سبتمبر 2017.

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