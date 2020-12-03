إنذار تيفيز لتكريمه مارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتواصل التكريم لإحياء ذكرى وفاة دييغو مارادونا الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 60 عاماً، وكان كارلوس تيفيز، هو الأحدث لإظهار تقديره لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق، هدفاً لنادي بوكا جونيورز السابق لمارادونا، في مباراة بدور الـ 16 لبطولة كوبا ليبرتادوريس في انترناسيونال، وذلك في الدقيقة 63.

وانتزع تيفيز (36 سنة)، قميص بوكا جونيورز بعد أن سجل هدفه ليكشف عن قميص النادي عام 1981، والذي قدمه له دييغو مارادونا، محاولته منه لتكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وحصل تيفيز على إنذار بسبب تلك الاحتفالية، لقيامه بخلع قميص المباراة.

وقال تيفيز للصحفيين بعد المباراة: "كان تكريماً بسيطاً لدييغو بقميصه الذي قدمه لي منذ عام 81، وكان صعباً علينا خبر وفاة مارادونا، لكن كان علينا القتال، ولم يكن اللعب سهلاً لكننا قدمنا أداءً جيداً".

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