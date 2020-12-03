15 نادياً إنجليزياً ترفض دفع الضرائب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفض 15 نادي تابعين للاتحاد الإنجليزي، دفع الضرائب في نوفمبر الماضي، احتجاجاً على نقص الدعم المالي من الحكومة لكرة القدم، بعدما دفعتهم جائحة فيروس كورونا إلى حافة الهاوية.

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أن الأندية ناقشت هذه الخطوة غير المسبوقة خلال نوفمبر الماضي، وقررت اتخاذ إجراءات منسقة، في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على الوزارة لتقديم مساعدات مالية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار رابطة الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، بتغيير قواعد الدوري، بحيث لا يتم معاقبة الفرق بفرض حظر على الصفقات إذا لم يفوا بالتزاماتهم الضريبية.

وتعاني أندية دوري كرة القدم في ضائقة شديدة بعد أن تم حظر المشجعين من الملاعب، باستثناء الأحداث التجريبية، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يحضر أي مشجع تقريباً، في مباريات كرة القدم منذ مارس الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات، قبل أن يسمح للمشجعين بالعودة بأعداد صغيرة هذا الأسبوع، ولكن قيود فيروس كورونا، تعني أن العديد من الأندية لم تفتح أبوابها بعد، ومن غير المرجح أن تدر الأرقام المعنية الكثير من الأرباح إن وجدت.

وقلة الدخل تدفع الأندية إلى حافة الانهيار، والرؤساء غاضبون من الحكومة التي دعمت الفنون والرياضات الأخرى، وليس من بينها كرة القدم، ولا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن خطة الإنقاذ التي طال انتظارها من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخصصت الحكومة، 1.5 مليار جنيه إسترليني لدعم الفنون، وأعلنت عن حزمة إنقاذ شتوية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للرياضات الأخرى المتأثرة بغياب المشجعين، وقال أحد رؤساء الأندية: "بدأت الأندية في أخذ الأمور بأيديها، وهناك الآن مجموعة ترفض دفع اشتراكات، والأندية تشعر بخيبة أمل شديدة، ولا يمكنك أن تدفع ما ليس لديك".

ويعتقد رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن وزير الثقافة أوليفر دودن، يتعرض لضغوط من بوريس جونسون، لضمان عدم إنهاء أي ناد نتيجة للأزمة الحالية، مما قد يضر بمكانة المحافظين في الدوائر الانتخابية الهامشية، ويأملون أن تزيد هذه الخطوة الضغط.

وتتفاقم المشاكل المالية التي تواجهها أندية الدوري والدوري الأدنى، بسبب حقيقة أن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي، لم يضعا اللمسات الأخيرة على حزمة دعم للفرق المتعثرة.

وأكد وزير الثقافة دودن، أن هناك أموالًا كافية في كرة القدم لتزويد الأندية في الدوري الإنجليزي بالدعم الذي تحتاجه، مشيراً إلى أن أندية الدرجة الأولى التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه إسترليني تنفق على الانتقالات في الصيف

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