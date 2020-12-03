كومان يعيد غريزمان للتألق مع برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، التألق في المباريات الأخيرة للبلاوغرانا بعد هدفه في مرمى فيرينكفاروس المجري.

وافتتح غريزمان أهداف برشلونة الثلاثة في مواجهة فيرينكفاروس، في المباراة التي أقيمت بعاصمة المجر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وترى صحيفة "سبورت" أن تألق غريزمان الأخير مع برشلونة يأتي بعد تغييرات في مركزه من جانب المدرب رونالد كومان، وهو نفس المكان الذي يشارك به في منتخب فرنسا.

وعانى غريزمان من تراجع في الأداء وغيابه عن الصورة في مباريات برشلونة منذ بداية الموسم، حين قرر المدرب الإعتماد عليه كمهاجم صريح في مباريات أو ظهير أيمن في أخرى، حيث ابتعد اللاعب تماما عن التسجيل أو المساهمة في الانتصارات.

وأكدت الصحيفة أن غريزمان أصبح يشارك بشكل أفضل ويقدم لمسة هجومية واضحة في آخر 3 مباريات، حيث سجل فيهم جميعا، بعدما قرر المدرب تغيير مهامه واعتماده في مركز خلف المهاجم الصريح.

وخاض برشلونة آخر 3 مباريات بتواجد مارتن برايثويت في مركز الـ 9 الواضحة، في حين حصل غريزمان على حرية أكبر من خلفه وبالتقدم خلال اللهجمات والدخول في المنطقة تكون خطورته أكبر، وبالتالي تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر في آخر 3 مباريات.

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