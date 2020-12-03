الفيفا: ستيفاني تصنع التاريخ

المصدر: أبوظبي-محمد صادق دبي- إيهاب زهدي

أصبحت المحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت (36 عاماً)، أول امرأة تحكم مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال لكرة القدم، لتصنع تاريخاً جديداً لكرة القدم النسائية في العالم، بعدما قادت مساء أمس الأربعاء، مباراة يوفنتوس الإيطالي في المجموعة السابعة، ضد دينامو كييف الأوكراني في تورينو، وفاز فيها الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من فيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن ستيفاني فرابارت، تواصل صنع التاريخ، بكونها أول حكم نسائي يدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، مشيراً إلى أنها سبق وحققت العديد من الخطوات الإيجابية على طريق الكرة القدم النسائية، ومنها إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في سبتمبر 2019، ونهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في فرنسا.

وأصبحت ستيفاني كذلك، أول امرأة تحكم في مباراة في الدوري الفرنسي، بإدارة مباراة أميان وستراسبورج في أبريل 2019، كما حكمت أول مباراة لها في الدوري الأوروبي خلال أكتوبر الماضي، وجمعت ليستر سيتي وضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني.

وخطفت فرابارت الأضواء كأول امرأة تقود صافرة التحكيم في مباراة في دوري الأبطال، إذ نجحت في إدارة المباراة بشكل أكثر من رائع، حيث سلطت الصحافة العالمية الأضواء على الحكمة الفرنسية، وأشادت بما قدمته من أداء جيد على المستوى التحكيمي.

وعلقت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على قيادة الحكمة الفرنسية للمباراة قائلة "لقد حطمت حائطاً" في إشارة إلى كسر القيود على كرة القدم ودخول التحكيم إلى عالم جديد بإسناد مباريات كرة القدم في أغلى مسابقات للرجال إلى محكمات.

وأشاد نادي يوفنتوس بالحكمة الفرنسية، وكتب النادي الإيطالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" نحن فخورون بظهور ستيفاني فرابار لأول مرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس".

وكانت فرابارت شاهدة على الهدف رقم 750 في مسيرة نجم السيدة العجوز البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن تواصل فرابارت البالغة من العمر 36 عاماً نجاحاتها وكتابة التاريخ، إذ عانقت المجد لأول مرة بعدما كانت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي الذي تقوم مبارياته منذ عام 2019، وقاد نجاحها إلى ثقة الاتحاد الأوربي في إسناد مباراة ليستر سيتي مع زوريا لوهانسك في الدوري الأوروبي في أكتوبر الماضي، قبل أن تصبح أول امرأة تتولى مهمة التحكيم في مباراة السوبر الأوروبي التي جمعت بين ليفربول وتشيلسي في موسم 2019 سجلت خلالها حضورها قوياً وأظهرت شخصية قوية داخل الميدان، وبرهنت على قدرتها على إدارة مباريات الرجال.

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