رونالدو يحدد هدفه المستقبلي بالوصول إلى 800 هدف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفل النجم كريستيانو رونالدو، بالوصول إلى الرقم الاستثنائي البالغ 750 هدفاً في مسيرته الليلة الماضية من خلال الانتقال بسرعة إلى هدفه التالي، وتوجيه الشكر إلى كل من سانده في مسيرته، وذلك عبر تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر".

وغرد قائلاً: "𝟕𝟓𝟎 أهداف، 𝟕𝟓𝟎 لحظات سعيدة، 𝟕𝟓𝟎 ابتسامات في وجوه جماهيرنا، شكراً لجميع اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الرقم المذهل، شكراً لجميع خصومي المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد وأصعب كل يوم، لكن قبل كل شيء، بفضل عائلتي الرائعة، الحاضرة دائماً في أفضل وأسوأ لحظاتي، والمحطة التالية: 800 هدف، لنذهب".

وسجل مهاجم يوفنتوس الهدف التاريخي خلال فوز فريقه 3-0 على دينامو كييف مساء أمس الأربعاء، وبعد أن حقق رونالدو آخر إنجاز له، انتقل إلى حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر رسالة شكر لأولئك الذين ساعدوه على طول الطريق.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، بأنه لا يفكر في إنهاء سعيه الدؤوب لتحقيق الأهداف في أي وقت قريب، وأصر على أن الرقم 800 أصبح الآن في بصره، وكان هدفه ضد الفريق الأوكراني هو الـ 75 له مع بطل إيطاليا، حيث جاءت غالبية أهدافه لريال مدريد.

وسجل النجم البرتغالي 450 هدفاً رائعاً للريال، بينما سجل 118 هدفاً لمانشستر يونايتد، و5 أهداف لسبورتينغ لشبونة، ولديه أيضاً، 102 هدف على الساحة الدولية مع المنتخب البرتغالي، وحقق علامة فارقة أمام منافسه ليونيل ميسي، والذي سجل 712 هدفاً فقط في الوقت الحالي للنادي والمنتخب.

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