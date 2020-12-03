برشلونة يحقق رقما غائبا في دوري أبطال أوروبا منذ 17 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح فريق برشلونة الإسباني، في استعاده رقما مميزا، في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بثلاثية نظيفة، على مضيفه فريق فرينكفاروزى المجري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "جوروبا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن برشلونة، نجح في تحقيق الفوز خلال أول 5 مباريات من مرحلة المجموعات، للمرة الأولى منذ موسم 2002 - 2003، عندما نجح البارسا، في تحقيق الفوز خلال مباراته الستة.

وعزز برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيرنكفاروش المجري 3 / صفر.

تقدم برشلونة في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يعزز الدنماركي مارتن برايثوايت تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 29 سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لبرشلونة من ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيرنكفاروش عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

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