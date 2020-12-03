المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك في (34 سنة و 63 يوما)، بحسب موقع الفيفا الإلكتروني، عندما أحرز أربعة أهداف ليقود فلريقه تشيلسي الإنجليزي للفوز 4-صفر على مضيفه إشبيلية امس الأربعاء وضمان صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة من النهاية.

كما أصبح جيرو أول لاعب يسجل 4 أهداف في نفس المباراة بقميص تشيلسي منذ فرانك لامبارد في 2010.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح جيرو كذلك أول لاعب على الإطلاق يسجل رباعية لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

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