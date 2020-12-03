فوز برشلونة ويوفنتوس في المجموعة الـ 7 والمنافسة تشتعل في الـ 8

المصدر: وكالات

عزز برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيرنكفاروش المجري 3 / صفر.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

وفي المباراة الأولى تقدم برشلونة في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يعزز الدنماركي مارتن برايثوايت تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 29 سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لبرشلونة من ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيرنكفاروش عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المباراة الثانية سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 29.

في الدقيقة 58 سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، قبل أن يضيف ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بوجود أول امرأة تدير مباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة المباراة.

وسبق لفرابارت أن أدارات مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2019 بين ليفربول وتشيلسي، كما أنها تولت إدارة مباراة نهائي كأس العالم للسيدات عام 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

كما أدارت الحكمة الفرنسية مباراة ليستر سيتي الإنجليزي وزوريا لوهانسك الأوكراني في بطولة الدوري الأوروبي في أكتوبر الماضي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بفارق ثلاث نقاط، حيث كانا قد حسما تأهلهما في وقت سابق، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثامنة، أشعل باريس سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا للايبزغ الألماني 4 / 3 على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي.

وبذلك، تساوى مانشستر يونايتد مع سان جيرمان ولايبزغ في رصيد 9 نقاط، غير إن التفوق لمصلحة الفريق الإنجليزي بسبب فارق المواجهات المباشرة في مجموع المباريات التي جرت بين الفرق الثلاثة، في حين خرج باشاك شهير من السباق تماما وودع مشاركته في المنافسات الأوروبية، بعد بقائه في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

على ملعب (أولد ترافورد)، تقدم سان جيرمان بهدف عن طريق نيمار في الدقيقة السادسة، لكن ماركوس راشفورد تعادل ليونايتد في الدقيقة 32.

ودفع مانشستر يونايتد ثمن إهداره العديد من الفرص المحققة في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز سان جيرمان هدفين عن طريق ماركينيوس ونيمار في الدقيقتين 69 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واضطر الفريق الإنجليزي للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 70 عقب طرد لاعبه البرازيلي فريد، لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي اسطنبول، خطف لايبزغ فوزا قاتلا ومثيرا 4 / 3 من ملعب مضيفه باشاك شهير.

وبادر لايبزج بالتسجيل عبر لاعبه يوسف بولسن في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله نوردي موكيلي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأشعل باشاك شهير المباراة من جديد، عقب تسجيل عدنان قهوجي الهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن داني أولمو أضاف الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 66.

وواصل قهوجي تألقه بعدما أضاف الهدفين الثاني والثالث لباشاك شهير في الدقيقتين 72 و85.

وبينما كان الجميع يتأهب لانتهاء اللقاء بالتعادل 3 / 3، أحرز أليكسندر سورلوت هدف الفوز القاتل لفريق لايبزج في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وتأجل الصراع لحسم بطاقتي التأهل للأدوار الإقصائية عن تلك المجموعة للجولة الأخيرة، حيث يلتقي سان جيرمان مع ضيفه باشاك شهير، في حين يواجه مانشستر يونايتد مضيفه لايبزغ.

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