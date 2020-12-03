لمسة وفاء ميسي لمارادونا تكلفه هذا المبلغ

المصدر: البيان الإلكتروني

فرضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة على ليونيل ميسي وناديه برشلونة عقب إنذار النجم الأرجنتيني بسبب خلعه قميصه تكريما لمواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وغرمت اللجنة ميسي بمبلغ 600 يورو والنادي الكتالوني بمبلغ 180 يورو.

وقام ميسي عقب تسجيل هدفه في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في "الليغا" الأحد الماضي، بلمسة وفاء إلى مواطنه الراحل عندما خلع قميص برشلونة ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال فترته مع الفريق عام 1993. وهي لفتة تم الإشادة بها في جميع أنحاء العالم.

ورغم ذلك أظهرت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني للعبة تعاطفا قليلا عندما تمسكت بالقواعد ورفضت احتجاج برشلونة ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها لأن ميسي فعل ذلك تكريما لمارادونا.

وقالت اللجنة في بيان إنها تقبلت اللفتة باعتبارها تكريما لمارادونا، لكن المادة 93 من لائحة الانضباط تنص على وجوب معاقبة اللاعب الذي يخلع قميصه للاحتفال بغض النظر عن دافعه لذلك، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن العقوبة يمكن أن تلغى في حال حصول ميسي على الإنذار بالخطأ.

ويشجع ميسي ولعب لفريق الناشئين بالنادي قبل انتقاله لبرشلونة وعمره 13 عاما.

وكتب ميسي عبر حسابه في "إنستغرام" عقب رحيل مارادونا: "لقد تركنا لكنه لن يذهب إلى أي مكان آخر لأن دييغو أبدي ولا ينتهي".

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