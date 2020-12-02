ليفربول يطبع تذاكر أول مباراة بحضور جماهيري منذ أزمة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام وولفرهامبتون وهي المباراة الأولى التي تقام بحضور جماهير هذا الموسم بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عودة الجماهير تدريجيا للملاعب الانجليزية بداية من شهر ديسمبر الجاري، حيث كشف النادي عن ضوابط وتدابير حول مبيعات التذاكر لمباراته ضد الذئاب التي تقام الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال النادي أن التذاكر متاحة فقط للمشجعين الذين سينجحوا في حجزها مبكرًا ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من الساعة 3 مساءً اليوم حتى الساعة 8 صباحًا غدًا

أضاف النادي: "سيجلس المشجعون للمباراة في المدرج الرئيسي، وتماشيًا مع قواعد التباعد الاجتماعي، ستكون جميع المقاعد متاحة للشراء كمقاعد فردية فقط لتقليل المخاطر على الصحة العامة.

وتابع: "إذا بقيت التذاكر من البيع الأول، فسيتم إتاحتها للمشجعين الذين هم في قائمة الانتظار، ويجب على جميع المشجعين استخدام هواتفهم الذكية لدخول الملعب كتذكرة موسمية ولن يتم تنشيط بطاقات الأعضاء".

أشار النادي: "سيُطلب من المشجعين إحضار بطاقة هوية مصورة معهم لإجراء عمليات الفحص عند البوابات الدوارة قبل الدخول، لن نسمح بالدخول إذا لم يتم تقديم إثبات الهوية".

وشدد النادي على أنه سيُطلب من المشجعين إكمال نموذج إعلان صحي في غضون 24 ساعة من انطلاق المباراة.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، بعد تعادله الاخير ضد برايتون 1-1.

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