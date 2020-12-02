تغيير مهم منتظر على دوري أبطال أوروبا في 2024

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراء تغييرات جذرية على مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024، لتلعب الفرق 10 مباريات، موزعة بين 5 مباريات على أرضها، و5 مباريات خارج أرضها، في جدول دوري كبير واحد من دورين، وذلك بهدف إنهاء نظام مباراتي الذهاب والعودة.

وبعد دور المجموعات، تدخل أفضل 16 فريقاً في مراحل خروج المغلوب في الدور ثمن النهائي، ويأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذه المقترح حال تنفيذه، أن يرضي الفرق الصغرى التي تريد المزيد من المباريات ضد الأندية الكبرى.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محادثات هذا الأسبوع لمناقشة واتخاذ قرار بشأن هذا المقترح، على أمل زيادة جماهيرية البطولة، وتحقيق المزيد من النجاح للبطولة، وسط تأييد من أغلب أندية القارة الأوروبية بإقامة الدور الـ 16 (ثمن النهائي)، بنظام المجموعات وفقاً لصحيفة "التايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يأمل في تقديم نظام المجموعات اعتباراً من عام 2024، عندما تنتهي اتفاقية البطولة الحالية.

وتبقى المشكلة أن النظام الجديد سيمثل إضافة المزيد من الضغط على تقويم كرة القدم، وربما تضطر الأندية الإنجليزية إلى الانسحاب من كأس الرابطة من أجل المنافسة الأوروبية، كما يمكن أيضاً إقامة كأس الاتحاد الإنجليزي من مباراة واحدة.

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