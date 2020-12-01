كومان: ميسي لن يحصل على راحة سلبية مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يحصل على راحة سلبية بعد مباراة فرينكفاروسي المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان مدرب برشلونة قد قرر استبعاد الثلاثي ليونيل ميسي وتير شتيجن وفيليب كوتينيو من قائمة مباراة فرينكفاروسي المجري غدا، بهدف إراحتهم على الجانب البدني، خاصة أن البارسا تأهل رسمياً إلى دور الـ16 برفقة يوفنتوس عن المجموعة السابعة.

وقال مدرب برشلونة، في مؤتمر صحفي، "كانت لدينا فرصتان في جدول مباريات الموسم الحالي لمنح ليونيل راحة، وذلك ضد دينامو كييف وغدًا، لكن ليس هناك وقت للراحة بعد مباراة الغد".

وتحدث عن حالة جيرارد بيكيه بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة أتلتيكو مدريد، قائلاً "تحدثت مع بيكيه، إنه يعمل كل يوم في المدينة الرياضية، لست طبيبًا، ولم أؤثر على قراره بعدم إجراء عملية جراحية في ركبته".

وأكمل المدرب الهولندي "يمكن أن نعتمد على بيكيه هذا الموسم، لكن بدون تحديد موعد لعودته، يجب ألا نتسرع في ذلك، وأتمنى أن يلعب مباريات هذا الموسم".

وعن إمكانية ضم مدافع بديل لجيرارد بيكيه بعد إصابته الخطيرة في الركبة، قال كومان "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الميركاتو،علينا أولاً معرفة الرئيس الجديدن لا أحب التحدث عن الأسماء أو المراكز التي نريد دعمها".

وعلق مدرب برشلونة، على البطاقة الصفراء التي حصل عليها ليونيل ميسي بسبب خلع قميصه في مباراة أساسونا الأخيرة تكريماً للأسطورة الأرجنتينية مارادونا، "هناك قواعد، حصل ليونيل على بطاقة صفراء بسبب خلع القميص، ولكنه فعل ذلك تكريمًا لمارادونا، إزالة البطاقة ليس عملي، ولكن إذا كان الأمر بيدي سألغي هذه البطاقة".

وأشاد مدرب الفريق الكتالوني، بإمكانيات مارتن برايثويت مهاجم البارسا، قائلاً، "إنه يستحق اللعب أكثر، هو يلعب بشكل جيد للغاية، لكن هناك الكثير من المنافسة بين اللاعبين في الهجوم".

جدير بالذكر أن برشلونة قد حقق فوزاً كبيراً على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة العاشرة بالدوري الإسباني، الأحد الماضى.

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