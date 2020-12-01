هاميلتون مهدد بالغياب عن جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح السائق البريطاني الشهير لويس هاميلتون، مهدداً بالغياب عن المشاركة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي المقرر أوائل ديسمبر الجاري، بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلنه فريقه مرسيدس، والاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا).

ولن يشارك بطل العالم 7 مرات في سباقات الفورمولا 1، في الجولة قبل الأخيرة للموسم والمقررة يوم الأحد المقبل، في جائزة صخير الكبرى في البحرين، وينتظر أن تتحول نتيجة العينة الخاصة به إلى سلبية لفيروس كورونا، حتى يتمكن من العودة لقيادة فريق مرسيدس في السباق الأخير في الموسم الذي سيقام في حلبة ياس بأبو ظبي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له صباح اليوم الثلاثاء: "بإمكان فيا، الفورمولا 1 ومرسيدس، التأكيد أنه خلال اختبارات الـ(بي سي آر) الإجبارية اليوم قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة عينة السائق لويس هاميلتون إيجابية لفيروس (كوفيد-19)، ووفقا للبروتوكولات، وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع هاميلتون نفسه الآن في العزل الصحي".

وذكر حساب فورمولا 1 على "تويتر"، أن هاميلتون سيغيب عن سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع في الجولة قبل الأخيرة للموسم، بعد اختبار إيجابي لـ "كوفيد-19"، فيما أصدرت شركة مرسيدس بدروها بياناً جاء فيه: "بصرف النظر عن الأعراض الخفيفة، فهو يتمتع بلياقة جيدة وبصحة جيدة، ويرسل له الفريق بأكمله أطيب التمنيات بالشفاء السريع".

ووفقاً للموقع الرسمي لسباقات فورمولا 1، على شبكة الإنترنت، فإن هاميلتون هو ثالث سائق في سباقات الفورمولا 1 يصاب بالكورونا بعد سائقي فريق رايسنج بوينت سرجيو بيريز ولانس سترول، وينتظر في الساعات المقبلة أن يعلن فريق مرسيدس عن السائق البديل لهاميلتون في سباق جائزة البحرين الكبرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز