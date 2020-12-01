مونديال الأندية يضغط على الكرة الآسيوية والأفريقية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تسبب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن إقامة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021، في ضغوط على الاتحادين الأفريقي والآسيوي، واللذان أصبحا مطالبان باتخاذ قرارات مصيرية في المسابقات القارية للأندية، لتجنب التعارض مع موعد مونديال الأندية.

وكشفت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصدد إصدار قرار بتأجيل انطلاقة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إلى أبريل المقبل، بعدما تعودت أندية القارة منذ سنوات طويلة، على أن تكون البداية خلال فبراير من كل عام، خاصة وأن هناك تأخر في الإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة للبطولة، لعدم الوصول إلى نهاية النسخة الحالية 2020.

بينما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على إقامة كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، في موعده المقرر خلال ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، رغبة في إنهاء بطولات 2020 في موعدها، حتى لا تتأثر روزنامة نسخ 2021، وتجنب التعارض مع مونديال الأندية.

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