تعرف على شروط راموس لتجديد عقده مع ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

شروط محددة وضعها سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى، للبقاء ضمن ضفوف الملكى وتجديد عقده والمنتهى في يونيو 2021، ولا يزال ملف التجديد لقائد منتخب إسبانيا، معلقاً حيث لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، عن مدة العقد والقيمة المالية.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، عرض على فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي، التجديد لمدة عامين مع الحصول على راتب سنوي 12 مليون يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت، إذا لعب 30 مباراة في الموسم الواحد.

وأضاف أن العلاقة بين سيرجيو راموس ورئيس ريال مدريد، تدخل نفقا مظلما الفترة الماضية، بسبب تمسك كل طرف بمطالبه، حيث يطالب قائد الملكى بالتجديد لمدة عامين بشروطه المالية، وفي المقابل يرفض بيريز التجديد لمدة عامين للاعب تجاوز الـ 30 عاماً وفقاً لسياسة النادي الداخلية، وتخفيض راتبه.

واختتم البرنامج أن ريال مدريد سيعقد اجتماعا مهما مع سيرجيو راموس الأسبوع المقبل، لحسم ملف تجديد عقده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز