الألماني توماس باخ رئيسا للجنة الأولمبية الدولية حتى 2025

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن فوز رئيسها الحالي، توماس باخ، بالتزكية بفترة ولاية جديدة رسميًا ولمدة 4 سنوات من 2021 وحتى 2025.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي صباح اليوم، الثلاثاء، فوز باخ بمقعد الرئاسة قبل إجراء الانتخابات المقبلة في مارس 2021.



ولم يترشح أي شخص أمام باخ قبل انتهاء مدة التقديم يوم أمس، الإثنين، وبالتالي سيستمر الألماني حتى 2025.



ويتواجد باخ في منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2013، وتنص اللائحة على فترة أولية لكل شخص في مقعد الرئيس مدتها 8 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى 12 سنة.



ويعد باخ البالغ من العمر 66 عامًا حاليًا هو الرئيس التاسع في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية والتي تأسست عام 1894 في فرنسا.

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