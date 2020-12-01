صلاح في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لأوروبا 2020

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن 50 لاعباً مرشحين للدخول في تشكيل عام 2020 في أوروبا، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينافس صلاح في خط الهجوم كل من ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، أنخيل دي ماريا، هاري كين، إيرلينج هالاند، روبرت ليفندوفسكي، سيرجي جنابري، ساديو ماني، تشيرو إيموبيلي، جواو فيليكس، لوكاك ورحيم ستيرلينج.

والجدير بالذكر، أن صلاح يخوض مع ليفربول مساء اليوم، مباراة هامة أمام أياكس أمسترادم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام أتلاننا الإيطالي الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة، من أبطال أوروبا، والتعادل أمام برايتون 1 – 1 يوم السبت الماضي، ضمن الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز