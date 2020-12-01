إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أصيب بفيروس كورونا المستجد ولن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم والمقررة الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.

وقال الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء "بامكان فيا، الفورمولا واحد ومرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 التأكيد اليوم أنه خلال اختبارات الـ(بي سي آر) الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس +كوفيد-19".

وأضاف "وفقا لبروتوكولات كوفيد-19 وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل".

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