بوكا.. لمسة وفاء للأسطورة

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

في لمسة وفاء لمارادونا، قام نادي بوكا جونيورز خلال مباراته مع نيولز اولد بويز بملعب «لا بومبونيرا» بالدوري، بتكريم اسم «الأسطورة» الذي لعب للفريقين، وبعد أول هدف لبوكا توجه اللاعبون نحو المكان المخصص للأسطورة وعائلته بالاستاد، والذي كانت تجلس فيه ابنته دالما، ووضعوا قميص المنتخب الأرجنتيني الذي يحمل رقم 10 واسم مارادونا، على أرض الملعب، وصفّقوا طويلاً، وانهمرت دموع دالما بغزارة. وتزيّن ملعب «لا بومبونيرا» بلافتات خاصة بمارادونا، وأطفئت أنوار الملعب بين الشوطين وسُلّط الضوء على لافتة صفراء ضخمة تحمل صورة «الفتى الذهبي».

وقبل المباراة، دخل اللاعبون والحكام وهم يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني مع اسم اللاعب ورقمه وسط صورة كبيرة له في منتصف الملعب، ووقف الجميع دقيقة صمت، وحملت قمصان بوكا اسم مارادونا، وبُث على الشاشات هدفه الشهير في ربع نهائي كأس العالم 1986 بمرمى انجلترا.

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