ليفربول يبحث عن نقطة التأهل لدور الـ 16

المصدر: (برلين - د ب أ)

تقام اليوم 8 مباريات في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلعب لوكوموتيف مع ريد بول سالزبورغ، وأتلتيكو مدريد مع بايرن ميونيخ «الأولى»، وشاختار دونيتسك مع ريال مدريد، ومونشنغلادباخ مع إنتر ميلان «الثانية»، بورتو مع مانشستر سيتي، ومارسيليا مع أولمبياكوس «الثالثة».

وليفربول مع أياكس، وأتلانتا مع ميتييلاند «الرابعة». ويحتاج ليفربول نقطة التعادل أمام أياكس للوصول إلى دور 16، فيما يأمل أتلتيكو مدريد «خمس نقاط» عبور بايرن للتأهل، ولا بديل أمام إنتر ميلان سوى الفوز على مونشنغلادباخ للحفاظ على فرصه الضعيفة في المنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية، فيما يعود كريم بنزيما لقيادة ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك، في غياب مجموعة كبيرة من النجوم.

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