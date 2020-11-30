كافاني متهم بالعنصرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه إدينسون كافاني، تحقيقاً مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتهمة إثارة العنصرية، بسبب هجومه على أحد المشجعين في منشور تضمن دلالات عنصرية على حسابه الشخصي في "انستغرام"، بعد ساعات فقط من المساهمة في فوز فريقه مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون.

وسجل كافاني هدفين بعد نزوه بديلاً، بما في ذلك هدف الفوز 3-2، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكن عمله البطولي في المباراة، لم يساعده عندما نشر مصطلحاً إسبانياً يحمل دلالات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد 3 ساعات من نشر التغريدة، تم حذفها، ويصر كافاني على أن المصطلح الذي استخدمه، مصطلح عاطفي في أمريكا الجنوبية، وسيكون هذا هو دفاعه إذا تم اتخاذ أي إجراء تأديبي، بعدما علم الاتحاد الإنجليزي بمنشور كافاني.

فيما أجرت الصحف مقارنات بين كافاني وزميله الأوروغواياني سواريز، والذي تم إيقافه وقتها 8 مباريات، وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، لاستخدامه كلمة "الزنجي" بعد اشتباكه مع مدافع يونايتد باتريس إيفرا في عام 2011، وحاول سواريز وقتها أن يجادل بأن الكلمة في أوروغواي وأجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، غير مؤذية في مواقف معينة.

ونشر اتحاد كرة القدم الإنجليزي، إرشادات محدثة للعقاب قبل بداية موسم جديد في حملة على العنصرية والسلوك التمييزي، ويتضمن أن أي سلوك تمييزي على وسائل التواصل الاجتماعي، سيحمل حداً أدنى من الإيقاف لثلاث مباريات، فيما يتم الإيقاف من 6 إلى 12 مباراة للجرائم التي تحدث في المباريات.

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