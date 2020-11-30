تكريم ميسي لمارادونا يكلف برشلونة 3 آلاف يورو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تكريم ليونيل ميسي العاطفي لدييغو مارادونا، سيكلف برشلونة 3000 يورو، حيث سيكون النادي مضطراً إلى دفع غرامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما احتفل ميسي بعرض قميص نيويلز أولد بويز يوم الأحد الماضي، والذي وكان يحمل الرقم 10، وارتداه مارادونا عندما لعب هناك لفترة في عام 1993.

واحتفل ميسي بتسديدته القوية من خارج منطقة الجزاء ضد أوساسونا من خلال خلع شريط برشلونة الأزرق، ليكشف عن لون نيويلز الأحمر والأسود، ويرسل أيضاً قبلة بكلتا يديه إلى السماء، وهو ينظر إلى الأعلى، في تكريم اعتبره الكثيرون مناسباً لمارادونا الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 60 عاماً، ولعب مع نيويلز في نهاية مسيرته المتألقة، وارتدى ميسي نفس القميص في بداية مسيرته.

ولكن التكريم المؤثر، كان مخالفًا لقواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يستعد الآن لتغريم النادي بسبب احتفال ميسي، والذي قام بدوره بنشر صورته إلى جانب صورة قديمة لمارادونا في نفس القميص عبر حساباته الشخصية، مضيفا رسالة "وداعاً دييغو" باللغة الإسبانية.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة بعد تلك المباراة: "كانت لحظة رائعة، أولاً بالنسبة للهدف الذي سجله ليو، ثم للفتة وفاة دييغو، ومن المؤكد أنه كان يفكر فيما سيفعله، وبالنسبة لي، كانت لحظة رائعة من كل النواحي".

ولعب ميسي لنيويلز قبل أن ينضم إلى برشلونة في سن 13، فيما لعب مارادونا 5 مباريات لنيويلز قرب نهاية مسيرته، وفي مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني عام 2013، قال ميسي إنه عندما كان صغيرا ذهب إلى الاستاد للمشاركة لأول مرة لمارادونا في عودة نيويلز في عام 1993.

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