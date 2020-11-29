وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا ديوب عن 42 عاماً

المصدر: أ ف ب

فارق لاعب الوسط الدولي السنغالي السابق بابا بوبا ديوب الحياة عن 42 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية والاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد.

واشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العام 1998، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ووصل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي البطولة حينها، قبل أن يخسر أمام تركيا.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي في إنكلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم فيكتور سيسي لوكالة فرانس برس، وفاة ديوب.

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