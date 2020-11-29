12 سنة على زيارة مارادونا المفاجئة والسرية لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام دييغو مارادونا، بزيارة السرية إلى ملعب تدريب مانشستر يونايتد عام 2008، لتتوقف التدريبات وسط دهشة لاعبي "المان يونايتد" الذين التفوا لالتقاط الصور التذكارية مع الأسطورة الأرجنتيني الذي توفى يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 60 سنة.

كشفت صحيفة "ميرور" تفاصيل تلك الزيارة بعد مرور 12 عاماً عليها، مشيرة إلى أن حضور مارادونا المفاجئ وسط تدريبات مانشستر يونايتد، دفع السير أليكس فيرجسون المدير الفني وقتها للفريق، والفائز بدوري أبطال أوروبا، إلى إيقاف التدريبات.

وأوضحت الصحيفة أن مارادونا، قام بالزيارة لمجمع كارينجتون التدريبي لمانشستر يونايتد خلال نوفمبر 2008، وبعد أيام قليلة من تعيينه مدرباً لمنتخب الأرجنتين، وبعد موافقة السير فيرجسون، لتمكين مارادونا، من التحدث إلى مهاجم يونايتد حينها، كارلوس تيفيز.

ولم يكن لاعبي "المان يونايتد"، يعلمون بتلك الزيارة باستثناء تيفيز، وجاءت ضمن جولة قصيرة لمارادونا في أوروبا لزيارة جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة الأولى تحت قيادته، والتي كانت مباراة ودية ضد منتخب اسكتلندا في هامبدن بارك.

وعندما وصل المهاجم الأسطوري، انتشرت النكات بين اللاعبين بأن السير فيرجسون، سيعطي مارادونا تقديراً إضافياً لهدفه سيئ السمعة بيده، والذي أطاح بإنجلترا، غريم اسكتلندا اللدود من كأس العالم 1986 في المكسيك.

وعندما تم التلويح به من خلال الفحوصات الأمنية في كارينغتون ودخل المبنى الرئيسي، أدى مارادونا إلى توقف ساحة التدريب، وإذا كان فيرجسون سعيدًا بالتواجد في صحبة مارادونا، فإن لاعبيه المشهورين، شعروا بالرهبة عندما خرج الأيقونة الأرجنتينية إلى ملعب التدريب البارد، في الوقت الذي كان يستعد فيه يونايتد لمواجهة أرسنال.

ويتذكر ريو فرديناند لاعب يونايتد السابق، والذي كان يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين وقتها: "كنا مثل أطفال المدارس حول نجم قادم إلى المدرسة، وأعتقد أن مدربنا كان الأكثر سعادة بالمستوى الذي قدمناه خلال تلك الحصة التدريبية، والتي حاول فيها الجميع إظهار أفضل ما لديه لنيل إعجاب أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق من وجهة نظري".

وأضاف: "مارادونا كان مثلي الأعلى في طفولتي وجزءًا من السبب الذي جعلني ألعب كرة القدم، وعندما ظهر في ملعبنا، توقف التدريب، وتدفقنا حوله مثل الأطفال الصغار، رغم أنه جاء لرؤية كارلوس تيفيز، وأنا ظللت أقول لكارلوس، "تأكد من التقاط صورتي معه، لأكون قادراً على مصافحته، واحتضانه، وتلك الصورة صنعت عيد ميلادي في هذا العام".

وكان ديميتار برباتوف لاعب يونايتد السابق، يتدرب في ذلك اليوم أيضاً، ويقول: "أتذكر دائماً ذلك اليوم، وكنا نقوم ببعض التدريبات على أرض الملعب، وفجأة قال أحدهم.. هل هذا مارادونا مع المدرب؟، وتوقف الجميع وتجمدوا، وكانت تجربة رائعة أن ألتقي به شخصياً".

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