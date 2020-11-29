راشد بن حميد يستقبل رئيس اتحاد موزمبيق لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم اليوم فيزال سيدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم الذي يزور البلاد حالياً .

وتناول اللقاء شؤون لعبة كرة القدم في قارة آسيا وإفريقيا في ظل جائحة كورونا والاجراءات المتبعة حفاظاً على سلامة اللاعبين والأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للأندية والمنتخبات الوطنية خلال مختلف المسابقات والبطولات إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك بين الاتحادين في مجالات اللعبة .

وهنأ رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الــ 49 متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة .

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