ليفربول ينفرد بصدارة «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - د ب أ

انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمير ليغ»، رغم اكتفائه بنقطة التعادل مع مضيفه برايتون 1 / 1 أمس، في الجولة العاشرة.

ورفع «الريدز» رصيده إلى 21 نقطة، بفارق نقطة أمام توتنهام، انتظاراً لنتيجة مباراته أمام مضيفه تشيلسي اليوم.

وتقدم ليفربول بهدف دييغو غوتا في الدقيقة 60، وخطف برايتون هدف التعادل في الوقت القاتل، وسجله باسكال جروز من ضربة جزاء، احتسبت في الدقيقة 90، وشهدت المباراة إلغاء هدفين للمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بداعي التسلل، كما أهدر نيال موباي ركلة جزاء لبرايتون في الدقيقة 20.

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