2.000.000$ قيمة قميص مارادونا الأشهر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أغلى قميص للاعب كرة قدم في العالم، لقب جديد ينضم إلى ألقاب النجم الأسطورة الراحل مارادونا، حيث ثمّن ديفيد اميرمان الخبير في مزاد «غولدن» بنيو جيرسي، قيمة قميص النجم الأرجنتيني الذي ارتداه عندما سجل هدفه الشهير في مرمى إنجلترا في مونديال 1986 بالمكسيك بيده بأنه الأغلى في العالم حالياً، وقال «من الصعب جداً تقييم سعر القميص، لكنني أعرف أن المالك كان يدرس بيعه مقابل مليوني دولار، إذا وجد الشخص المناسب في المكان المناسب، فإنه احتمال واقعي»، وتابع: «قمنا مؤخراً ببيع نسخة بطاقة «روكي» لكرة القدم لمارادونا مقابل 10 آلاف دولار. وهذه البطاقة كانت قيمتها بضع مئات من الدولارات قبل سنوات».وأفاد موقع القناة الإخبارية «تشانل نويز آسيا» في سنغافورة، أن ملكية القميص تعود إلى اللاعب الإنجليزي السابق ستيف هودج، وكان حصل عليه من مارادونا بعد المباراة التي شهدت تسجيل الهدف المثير للجدل الذي ساعد في خروج إنجلترا من المونديال الذي فازت بها الأرجنتين في المكسيك 1986.

وقال هودج إنه حصل على قميص مارادونا بعد تأخره في أرض الملعب لإجراء مقابلة تلفزيونية، وكنت أسير في النفق وكان مارادونا مقبلاً في الاتجاه المعاكس، وقمت بتبادل قميصي معه. وفي المقابل أكد لاعب ارسنال ويوفنتوس الأسبق ليام برادي، أنه لن يعرض القميص الذي قدمه له مارادونا للبيع وكان «الأسطورة» منحه قميصاً برقم 17 بدلاً من رقمه المعتاد 10 بعد مباراة في عام 1979.وأوضح برادي: إذا ذهب القميص إلى جامع تذكارات خاص يريده حقاً، وإذا كان سيذهب إلى المكان المناسب وكان موضع تقدير، فأفكر حينها في بيعه، لكنني لن أضعه على موقع «آي باي» أو أي من دور المزاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز