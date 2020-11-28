ميسي يقرر البقاء في برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتى، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، أخطر خوان لابورتا المرشح لرئاسة النادي، بأنه يريد البقاء داخل صفوف العملاق الكتالوني.

وأكدت الصحفية الأرجنتينية أن هناك اتصالا تم بين ليونيل ميسي وخوان لابورتا، وأبلغه الأول بأنه يريد أن يستكمل مشواره الكروي داخل البارسا.

وأضاف الصحيفة أن ليونيل ميسي مطالب بحسم قراره المستقبلي، إما أن يدخل التاريخ كلاعب قضى كل مسيرته في نادٍ واحد (برشلونة)، أو الانتقال إلى نادٍ آخر، لكن في ظل أزمة كورونا، لا يوجد العديد من الأندية التى يمكنها دفع راتبه، ولا حتى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

وأكد برنامج "التشرنجيتو" الإسباني أن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يملك القدرة على إقناع ميسي بالبقاء مع النادي.

وأضاف البرنامج أن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، قد يجعل البرغوث داعماً لحملته الانتخابية.

جدير بالذكر أن تقارير إنجليزية أشارت إلى دخول فريق تشيلسي في منافسة مع مانشستر سيتي، لضم ليونيل ميسي نجم برشلونة الصيف المقبل.

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