تعرف على الوقت الذي استغرقته سيارة الإسعاف للوصول إلى منزل مارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

احتاجت سيارة الإسعاف إلى 11 دقيقة فقط للوصول إلى منزل أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لنوبة قلبية، وفقا لمصدر قضائي اطلع على ملف التحقيق.

وأكد المصدر القضائي لشبكة CNN الجمعة، أن "سيارة الإسعاف استغرقت 11 دقيقة للوصول. إذ تم استدعاؤها الساعة 12:17 مساء ووصلت الساعة 12:28 مساء".

ويأتي ذلك بعد الانتقادات والدعوى التي رفعها محامي مارادونا وادعى فيها بأن سيارة الإسعاف استغرقت 30 دقيقة للوصول إلى مكان الحادث.

وكان ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، قد انتقد طول المدة، وأعرب في بيان الخميس عن إحباطه من أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول"، ووصف الاستجابة الطبية الطارئة التي تلقاها مارادونا بـ "البلاهة الإجرامية" الأربعاء.

وقال المحامي مورلا أيضا إنه وجد ما "لا يمكن تفسيره" كيف أنه في اليوم السابق لوفاة مارادونا، "لم يحضر إلى صديقي لمدة 12 ساعة ولم يشرف عليه أي أخصائي صحي". على الرغم من خضوع مارادونا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في دماغه قبل بضعة أسابيع.

وفتح القضاء الأرجنتيني تحقيقا أمس الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الاربعاء الماضي.

وقال أحد أفراد العائلة لفرانس برس "حصلت بعض المخالفات".

وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا الخميس أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا". وحذّر من أنه سيذهب "إلى النهاية".

لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "فُتح التحقيق لان شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات".

وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب، تاركا خلفه مسيرة طويلة وإرثا كرويا عظيما.

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