طاهٍ خاص وحمية غذائية كلمة السر في تألق زلاتان رغم بلوغه الأربعين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية السر في تألق المهاجم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه الإيطالي ميلان، على الرغم من اقترابه من بلوغ الأربعين عاماً إلا أن لياقته البدنية تلفت الأنظار وحاسته التهديفية قوية أمام المرمى، حيث أشارت الصحيفة إلى أن مهاجم ميلان يتبع حمية خاصة بهدف مواصلة نشر سحره فوق المستطيل الأخضر.

وأضافت: أن هذه الحمية الغذائية شبيهة بحمية نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

ومنذ عودة عجلة الدوري الإيطالي لكرة القدم للدوران من جديد، ونجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش يخطف الأنظار من الكل تقريباً، فالمهاجم السويدي يتصدر ترتيب هدافي "الكالتشيو" برصيد 10 أهداف، كما أنه يقود فريقه ميلان لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات.

ورغم أن زلاتان إبراهيموفيتش يقترب من الأربعين في العمر، إلا أن حاسته التهديفية مازالت قوية أمام المرمى، فضلاً عن خوضه دقائق المباريات كاملة وبلياقة بدنية عالية للغاية.

وأوضحت "ديلي ميل" أن زلاتان إبراهيموفيتش ينتبه بشكل كبير لكل شيء يأكله وكمية الطعام التي يستهلكها.

وأردفت أن "السلطان" كما يُلقب به يزن كل شيء يأكله في الميزان وبشكل دقيق للغاية.

وتابع نفس المصدر أن إبراهيموفيتش يتناول اللحوم البيضاء والخضروات الطازجة، ويبتعد عن الأطعمة المجمدة والآيس كريم وأيضا المعكرونة الإيطالية.

وأضافت أن نجم ميلان لديه طاه خاص، إذ يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية.

ونوهت "ديلي ميل" أن زلاتان إبراهيموفيتش يعتمد أيضاً على لعب التايكوندو من أجل تحسين مرونة عضلاته مع الأخذ بعين الاعتبار سنه. وأردفت أن هذا المزيج الخاص من الرياضة والنظام الغذائي الصارم هو ما يساعد الهداف السويدي على ممارسة كل القدم على أعلى مستوى ممكن.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، تعرض إلى إصابة في مباراة ميلان الأخيرة أمام نابولي، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويتوقع غياب إبراهيموفيتش عن الميادين لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما صرح به متحدث باسم فريق ميلان.

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