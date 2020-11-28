ليفربول في مهمة تضميد جراحه الأوروبية على حساب برايتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن مهمة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أصعب بكثير عن الموسم الماضى، مشيراً إلى قوة المنافسة بين أندية الدوري.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره برايتون في الرابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل الريدز اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 20 نقطة متساويًا مع توتنهام المتصدر، بينما يحتل برايتون المركز 16 برصيد 9 نقاط.

وقال مدرب ليفربول: جميع الفرق قدمت أداء جيداً هذا الموسم، ولست مندهشًا مما يقدمه توتنهام وتشيلسي، ساوثهامبتون أيضا يظهرون بشكل رائع. إضافة إلى ليستر سيتى، إنه موسم مثير للاهتمام."

وأشار يورغن إلى أن جوردان هندرسون تعافى بشكل كامل وسيكون جاهزا للمشاركة أمام برايتون، ولكن سيستمر غياب تياجو الكانتارا.

وعن جدول المباريات المزدحم في ديسمبر قال: "فكرتي واضحة.،علينا الاستعداد لذلك، يبدو أنه حتى نهاية العام سنلعب كل يوم أربعاء والسبت. كل ما أقوله لا يساعد، لذا سأتوقف عن الحديث. إنه مجرد مضيعة للوقت، أتحدث عن هذه الأشياء بشكل عام لأنها مشكلة عامة، عليك أن تسأل الآخرين لماذا يفعلون ذلك ليس لدي الإجابات.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات من جديدة، بعد أن تلقى خيبه أمل قبل موقعة برايتون على الصعيد الأوروبي، حيث خسر أمام أتالانتا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

وبالرغم من تعافي النجم المصري محمد صلاح من فيروس كورونا وعودته إلى الفريق مرة أخرى، إلا أنه لا يزال يعاني الليفر كثيرًا بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خاصة في الدفاع.

أما برايتون الذي يدرك صعوبة الخصم، سيكون أمامه تحدي جديد من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب وعدم الرجوع إلى الخلف ويقاتل من الخروج من المركز الـ16 بجدول البريميرليغ.

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