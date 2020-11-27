جماهير نابولي تكرم مارادونا في ليلة الفوز الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أضاء نابولي ملعب سان باولو باللون الأزرق، وعرضوا صورة أيقونة النادي دييغو مارادونا، طوال مباراة الفريق الإيطالي وريجيكا الكرواتي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تجمع فيه الآلاف من المشجعين خارج الاستاد، وأطلقوا العنان لمشاعرهم للتعبير عن حزنهم برحيل الأسطورة الأرجنتينية ونجم ناديهم السابق.

ولم تهتم الجماهير كثيراً بفوز نابولي بهدفين نظيفين، وتصدره للمجموعة السادسة للبطولة الأوروبية برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق نقطتين عن ألكمار وريال سوسيداد، بقدر تعبيرهم عن حزنهم على وفاة مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً، فيما وقف الفريقين دقيقة صمت حداداً قبل انطلاق المباراة، وأرتدى لاعبي نابولي قمصان على صدرها صورة مارادونا، وعلى ظهرها الرقم 10، إلى جانب شارات سوداء لتكريم الأسطورة الأرجنتيني، والذي قضى أفضل سنواته في الملاعب مع نابولي بين عامي 1984 و1991، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989.

ووقف المشجعون خارج الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة وهم يهتفون "دييغو"، وأناشيد أخرى تكريماً لبطلهم السابق، كما تم تعليق عدد من الأوشحة والرسائل واللافتات على أسوار الاستاد، بسبب القيود المفروضة على حضور الجماهير بالمدرجات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبالتالي لم يسمح للجماهير بالدخول إلى الأرض، لكن قائد نابولي إنسيني، خرج لوضع باقة من الزهور بجوار تكريم المشجعين.

وقال إنسيني، وهو من أهالي نابولي: "مارادونا دافع عنا دائماً، سواء عندما كان يلعب هنا أو بعد مغادرته، وكان دائما يحملنا في قلبه، والآن نحن بحاجة إلى حمله في قلوبنا بعد رحيله، وهذا مؤلم، ويوم حزين لنا نحن كأهالي نابولي، والفريق بأكمله والنادي، يقدمان دعمهما لعائلة النجم الأرجنتيني، لقد كان أعظم لاعب على الإطلاق، ويشرفنا أنه ارتدى قميص نابولي ولعب في هذا الملعب".

وكان رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس، قد أكد أن النادي يفكر في إعادة تسمية ملعبه باسم مارادونا، وقال لقناة "آر إم سي سبورت"الرياضية الفرنسية: "يمكننا التفكير في فكرة تغيير اسم ملعبنا سان باولو، إلى دييغو أرماندو مارادونا".

وأيد هذه الخطوة رئيس بلدية نابولي، لويجي دي ماجيستريس، والذي قال على "تويتر": "سنسمي ملعب سان باولو، باسم دييغو أرماندو مارادونا، تكريماً له".

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