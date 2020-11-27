مارادونا يسعد طفلة صغيرة في آخر فيديوهات الأسطورة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أسعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، طفلة صغيرة في آخر فيديوهات التقطت له قبل أيام قليلة فقط من وفاته، حيث ظهر مارادونا في لقطة الفيديو، وهو يلوح أثناء خروجه من المستشفى، لطفلة صغيرة فرحت بلقاءه.

وظهر مارادونا في الفيديو، وهو يمشي بصعوبة وهو يضع يده اليمنى على كتف أحد الرجلين على جانبيه ليثبت نفسه، بعد أن خضع لجراحة في الرأس، لعلاج جلطة دماغية، ورغم ما كان يعانيه إلا أنه استجاب لنداء الطفلة الصغيرة، ولوح لها بيده، قبل أن يركب السيارة مغادراً إلى المنزل المستأجر الذي توفي فيه يوم الأربعاء الماضي، بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى.

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