مارادونا والطفل علي ..قصة تحكي الجانب الإنساني في حياة الأسطورة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

لم يقتصر تألق الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا، على ملاعب كرة القدم، فقد عرف بقلبه الطيب والعديد من المواقف الإنسانية.

وتحكي قصته مع الطفل الكازاخي علي تورغانبيكوف المولود من دون ساقين جانبا من هذه المواقف، حيث حقق الأسطورة حلم الطفل الذي عبر عن رغبته في لقائه، فقام بدعوته حينها إلى الفجيرة عندما كان مدرباً لفريق «الذئاب» في 2018 وشاركه اللعب، كما قام بتدريبه على ضرب الكرة بالرأس، ووجدت اللفتة الإنسانية لمارادونا صدى واسعاً في العالم.

منذ أشهر قليلة قبل وفاته أول من أمس بسكتة قلبية، تذكر مارادونا قصة الطفل علي و كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: يصادف اليوم سنتان منذ اليوم الذي التقيت فيه صديقي علي وأسرته، كان في تدريب الفجيرة، أردت أن أتذكره لأنه مثال حقيقي على الشجاعة والتحسن، أرسل لك عناقاً..

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