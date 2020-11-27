يوروبا ليغ: أرسنال وليستر سيتي وهوفنهايم إلى دور الـ32

المصدر: ا ف ب

ضمن فريقا ارسنال وليستر سيتي الإنكليزيان تأهلها إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوز الأول على مضيفه مولده النروجي 3-صفر وتعادل الثاني مع براغا البرتغالي 3-3، ولحق بهما هوفنهايم الالماني بتغلبه على سلوفان ليبيريتس التشيكي 2-صفر ضمن الجولة الرابعة من المسابقة الخميس.

في المباراة الأولى سجل لارسنال العاجي نيكولا بيبي (50) ورايس نيلسون (55) وفولارين بالوغان (83).

ورفع ارسنال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية من أربعة انتصارات أمام مولده الثاني بست نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن رابيد فيينا النمسوي الفائز على مضيفه داندولك الايرلندي الأخير بدون نقاط 3-1.

خاض الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الإنكليزي المباراة بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين، وقد انتظر فريق العاصمة الانكليزية الشوط الثاني ليجهز على منافسه بتسجيله الاهداف الثلاثة.

وخطف هداف ليستر سيتي المخضرم جيمي فاردي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة السابعة لفريقه عندما سجّل هدف التعادل 3-3 في مرمى دي براغا البرتغالي في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع. وكان زميلاه هارفي بارنز ولوك توماس سجلا الهدفين الاولين (9 و79)، اما اهداف براغا فتناوب على تسجيلها الليبي علي المصراتي (4) والبرازيلي باولينيو (24) وفرانسيرجيو (90).

وشهدت هذه المجموعة فوزا أول لزوريا لوهانسك الأوكراني بثلاثية نظيفة على أيك أثينا اليوناني.

ورفع ليستر رصيده إلى عشر نقاط، مقابل سبع لبراغا وثلاث لكل من ايك أثينا وزوريا لوهانسك.

-هوفنهايم يتأهل وفياريال يخفق-وأكد هوفنهايم تأهله إلى دور الـ32 عن المجموعة الثانية عشرة بثنائية أحرزها النمسوي كريستوف بومغارتنر (77) والكرواتي أندريه كراماريتش (89 من ركلة جزاء).

في المقابل، أخفق فياريال الإسباني بتأمين انتقاله إلى دور الـ32 بعد تعادله مع مضيفه ماكابي تل أبيب الإسرائيلي 1-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وتعادل ميلان الإيطالي مع مضيفه ليل الفرنسي 1-1، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي شهدت فوزا كبيرا لسبارتا براغ التشيكي على سلتيك الاسكتلندي 4-1.

وعزز ليل صدارته للمجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن ميلان، ونقطتين عن سبارتا الذي دخل بقوة في المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين للأدوار الإقصائية.

بعد شوط أول عقيم، نجح ميلان في الثواني الأولى للشوط الثاني بهز شباك صاحب الأرض بعد مجهود فردي من الكرواتي أنتي ربيتش الذي تقدم بالكرة من منتصف الملعب إلى داخل منطقة جزاء الفريق الفرنسي ومررها عرضية للإسباني سامو كاستييخو الذي عاجلها بتسديدة من مسافة قريبة (46).

وعادل ليل بعد 20 دقيقة بتسديدة جوناثان بامبا من على خط منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من الكندي جوناثان دافيد (65).

وقال دانيالي بورينا المدرب المساعد لفريق ميلان بعد المباراة "أنا راض جداً عن أداء اللاعبين. كان لدينا فرصة للفوز بالمباراة وخطأ واحد منعنا من ذلك. أعتقد أننا نستحق الأفضل بالنظر إلى ما فعلناه في الملعب لكننا نقبل هذه النتيجة. في مباراة الذهاب ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية والتكتيكية. الليلة كنا أكثر شراسة وافضل جدا".

نابولي يتذكر مارادونا

وفك نابولي ارتباطه مع ريال سوسيداد الإسباني وألكمار الهولندي اللذين تعادلا سلبيا، بفوزه على رييكا الكرواتي 2-صفر.

وانفرد نابولي بصدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن متصدر ترتيب الدوري الإسباني والفريق الهولندي، وظل الكرواتي بلا نقاط.

وارتدى لاعبو نابولي قبيل انطلاق المباراة القميص رقم 10 الممهور باسم نجم الفريق السابق الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي الأربعاء بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وقال نجم الفريق لورنسو إينسيني "مارادونا يعني الكثير، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لجميع النابوليين. لقد دافع دائما عنا، لقد كان دائما يحملنا في قلبه ويجب ان نفعل الشيء نفسه".

وتجمهر المئات خارج ملعب سان باولو المزمع تغيير اسمه ليصبح ملعب دييغو مارادونا بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة الإيطالية لويجي دي ماجيستريس.

وسجل الايطالي ارماندو اناستاسيو (41 خطا في مرماه) والبديل هيرفينغ لورنسو (75) الهدفين.

وحقق توتنهام الإنكليزي فوزا كبيرا على لودوغوريتس البلغاري 4-صفر في مباراة اراح فيها مدربه البرتغالي ثنائي خط الهجوم هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسجل البرازيلي فينيسيوس ثنائية في الدقيقتين 16 و34 فيما جاء الهدف الثالث عن طريق هاري وينكس (63) والرابع بواسطة البرازيلي الاخر لوكاس مورا (73).

وتساوى توتنهام بعدد النقاط مع أنتويرب البلجيكي برصيد تسع نقاط مع أفضلية للثاني الفائز على لاسك النمسوي 2-صفر بفارق المواجهات المباشرة.

واستهلت جميع المباريات بدقيقة صمت حدادا على وفاة الاسطورة مارادونا.

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