العالم يودع أسطورة كرة القدم مارادونا

المصدر: (رويترز)

تجمعت حشود ضخمة لإلقاء نظرة الوداع على أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا اليوم الخميس، واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتفرجين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الأرجنتينية حيث يُسجى جثمانه في نعش مكشوف.

ولتهدئة التوتر، مددت الحكومة فترة توديع النجم الراحل حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) لإتاحة المزيد من الوقت لمحبيه للمرور على نعشه الملفوف بالعلم الأرجنتيني وقميصه الشهير رقم 10 في قصر كاسا روسادا.

وتوفي مارادونا، الذي تخللت حياته جولات من الصراع مع الإدمان، في منزله عن 60 عاما إثر أزمة قلبية أمس الأربعاء.

وأُعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام على اللاعب الذي قاد الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم عام 1986.

وفي إيطاليا، ربط مئات من محبيه أوشحة باللونين الأزرق والأبيض في سياج ناديه السابق نابولي.

وقال كريستيان مونتيلي (22) عاما، وهو مشجع لنادي بوكا جونيورز الذي لعب له مارادونا في السابق، والدموع تملأ عينيه "مارادونا أعظم شيء حدث لي في الحياة. أحبه كحبي لوالدي وأشعر كأن والدي هو الذي توفي".

وبعد إلقائه نظرة وداع على نعش مارادونا، أضاف مونتيلي الذي يضع وشما لوجه مارادونا على ساقه "إذا مت صغيرا، آمل أن ألعب في السماء الكرة وأشاهد مباراة لبوكا معه".

ومن وراء حاجز يفصلهم عن النعش، نثر مشجعون الزهور وألقوا قمصان كرة القدم وأشياء أخرى عليه وهم يحاولون الاقتراب من جثمانه.

وخرج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع حدادا على مارادونا على الرغم من المخاوف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق بوكا جونيورز.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز الأربعاء "كان عملاقا لمس السماء بيده بينما لم تبارح قدماه الأرض".

وألقى الرئيس نظرة الوداع على مارادونا اليوم الخميس.

وتعتزم أسرة النجم الراحل دفنه مساء اليوم في مقبرة بيلا فيستا على مشارف العاصمة بوينس أيرس حيث يرقد أبواه لكن مصادر قالت إن من المحتمل تأجيل مراسم الدفن حتى صباح الجمعة.

وفي نابولي، وضع مشجعو مارادونا أكاليل من الزهور وصورا وشموعا وحتى زجاجة نبيذ في ضريح رمزي للاعب الراحل.

"مارادونا ينتمي للشعب"

نعى مارادونا رياضيون كبار وقادة عالميون منهم البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، وتصدرت صوره الصحف في أنحاء العالم.

وقال داريو لوزانو الذي كان يقف في صف لإلقاء نظرة وداع على جثمان مارادونا "دييجو ينتمي للشعب، دييجو ينتمي للأرجنتين، دييجو ينتمي للبلاد".

وكان لمارادونا مشوار طويل قاد خلاله منتخب بلاده إلى مجد الفوز بكأس العالم عام 1986. وتضمنت تلك البطولة مباراة في الدور ربع النهائي أمام إنجلترا سجل فيها مارادونا هدفين يعتبران من أشهر أهداف كأس العالم على الإطلاق أحدهما سجله بيده خلسة وقال إنه تحقق "بيد الله".

وحفلت حياة مارادونا بمشاكل صحية عديدة نتيجة الإدمان. ودخل في وقت سابق هذا الشهر إلى المستشفى لعلاج أعراض ظهرت عليه منها فقر الدم والجفاف، وخضع لجراحة طارئة بسبب جلطة دموية في المخ.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا الخميس إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.



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