يوروبا ليغ: جميع لاعبي نابولي ارتدوا القميص رقم 10 تكريما لمارادونا

المصدر: (أ ف ب)

دخل جميع لاعبي نابولي الايطالي إلى أرضية ملعب سان باولو الخاص بناديهم وهم يرتدون القميص رقم 10 واسم مارادونا مساء الخميس غداة وفاة نجمهم السابق وذلك قبل بداية مباراة الفريق ضد رييكا الكرواتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للغائب الاكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

وعلى مدى ساعات النهار، توافد الالاف من انصار نابولي باتجاه ملعب سان باولو الذي سيطلق عليه قريبا اسم مارادونا كما اقترح ذلك عمدة المدينة الاربعاء، في حين صرح رئيس النادي اوريليو دي لورنتيس "اعتقد انه من المنصف ان نسمي ملعب سان باولو بإسمك لكي تبقى معنا".

ولم ينتظر انصار نابولي قرار مجلس الادارة فوضعوا لافتات على اسوار الملعب كُتب عليها "ملعب دييغو ارماندو مارادونا" مع صورة لوجه الارجنتيني وتوقيع انصار المدرج الشهير "كورفا بي".

وترك مارادونا بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي دافع عن الوانه على مدى سبع سنوات وقاده فيها الى احراز اللقب المحلي مرتين، وكأس الاتحاد الاوروبي مرة واحدة وكأس ايطاليا.

وقام قائد نابولي لورنزو ايسينيي بوضع باقة من الزهور على اسوار النادي وقال "مارادونا يمثل الكثير، ليس فقط بالنسبة الي شخصيا لكن ايضا لسكان نابولي. لقد دافع عنا دائما، لقد حملنا في قلبه ويتعين عينا ان نبادله بالمثل".



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