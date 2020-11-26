ولاية كيرالا تعلن الحداد يومين على وفاة مارادونا

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أعلنت حكومة ولاية كيرالا حالة حداد لمدة يومين عقب وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. وقد أعلن وزير الرياضة في ولاية كيرالا إي بي جاياراجان أن الحداد سيُقام في الولاية اعتباراً من اليوم الخميس.

ووفقاً لصحيفة "نيوز18" الهندية، لم يكن أسطورة كرة القدم غريباً على ولاية كيرالا فقد سافر إليها عام 2012 خلال زيارة رسمية ليومين لافتتاح صالة عرض جديدة لسلسلة مجوهرات في كانور.

ومن جهته، أصدر رئيس وزراء Pinarayi Vijayan بولاية كيرلا رسالة تعزية قائلاً فيها إن كرة القدم هي أجمل لعبة في العالم وأن مارادونا الشخصية الأكثر شعبية فيها. مضيفاً إنه (بالنظر للمعجبين خارج الأرجنتين) فإن ولاية كيرالا التي تضم أكبر عدد من المعجبين بمارادونا، وإلى جانب معجبيه في جميع أنحاء العالم، تحزن وتعلن الحداد على رحيله.

توفي مارادونا يوم الأربعاء جراء أزمة قلبية ومتأثراً بالعملية الجراحية التي أجراها منذ أسبوعين في الأرجنتين، ليلقى نجم نابولي وبرشلونة الإسباني السابق حتفه في منزله في بيونيس آيرس.

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